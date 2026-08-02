Президент европейской страны получила травмы в ДТП - ВИДЕО

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в ДТП. Об этом сообщает телеканал RTV Slo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авария произошла по пути из Хорватии, где глава государства проводила свой отпуск. Ее кортеж в сопровождении двух полицейских машин пострадал в Кастелецком тоннеле.

Политик получила незначительные травмы, она провела ночь под наблюдением врачей в больнице города Изола. Еще один человек был госпитализирован с серьезными повреждениями. Сейчас Пирц-Мусар находится на домашнем лечении и чувствует себя хорошо.

После аварии тоннель, соединяющий столицу страны Любляну с портовым городом Копер, был перекрыт.