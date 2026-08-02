https://news.day.az/world/1851609.html Президент европейской страны получила травмы в ДТП - ВИДЕО Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в ДТП. Об этом сообщает телеканал RTV Slo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Авария произошла по пути из Хорватии, где глава государства проводила свой отпуск. Ее кортеж в сопровождении двух полицейских машин пострадал в Кастелецком тоннеле.
Президент европейской страны получила травмы в ДТП - ВИДЕО
Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в ДТП. Об этом сообщает телеканал RTV Slo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Авария произошла по пути из Хорватии, где глава государства проводила свой отпуск. Ее кортеж в сопровождении двух полицейских машин пострадал в Кастелецком тоннеле.
Политик получила незначительные травмы, она провела ночь под наблюдением врачей в больнице города Изола. Еще один человек был госпитализирован с серьезными повреждениями. Сейчас Пирц-Мусар находится на домашнем лечении и чувствует себя хорошо.
После аварии тоннель, соединяющий столицу страны Любляну с портовым городом Копер, был перекрыт.
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