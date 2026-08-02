https://news.day.az/sport/1851646.html Скончался тренер сборной Азербайджана по легкой атлетике Скончался тренер и инструктор по метаниям Федерации легкой атлетики Азербайджана Тофик Мамедов. Как сообщаетİdman.biz, информацию об этом распространила Федерация легкой атлетики Азербайджана.
Скончался тренер сборной Азербайджана по легкой атлетике
Скончался тренер и инструктор по метаниям Федерации легкой атлетики Азербайджана Тофик Мамедов.
Как сообщаетİdman.biz, информацию об этом распространила Федерация легкой атлетики Азербайджана.
В организации назвали смерть Тофика Мамедова тяжелой утратой для азербайджанской легкоатлетической семьи и выразили соболезнования его родным и близким.
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