https://news.day.az/culture/1851641.html Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения - ФОТО Народный поэт Азербайджана, выдающийся деятель литературы и культуры, кавалер государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал" и "Гейдар Алиев" Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения, сообщает корреспондент Trend с места события, передает Day.Az.

Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения - ФОТО

Культура, 2 августа 2026 12:35 (UTC +04:00) 2 093
Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения

Народный поэт Азербайджана, выдающийся деятель литературы и культуры, кавалер государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал" и "Гейдар Алиев" Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения, сообщает корреспондент Trend с места события, передает Day.Az.

Проводить в последний путь одного из выдающихся представителей азербайджанской литературы пришли государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства, писатели, поэты, ученые, друзья, коллеги, ученики и многочисленные почитатели его таланта.

С уходом Наримана Гасанзаде Азербайджан потерял выдающегося поэта, мыслителя и интеллигента, чье имя золотыми буквами вписано в историю национальной культуры. Его произведения, проникнутые глубоким гуманизмом, любовью к Родине, родному языку и человеку, на протяжении десятилетий воспитывали поколения читателей, вдохновляя их на сохранение духовных и нравственных ценностей.

Память о Народном поэте будет жить в его бессмертных произведениях, театральных постановках, научных трудах и сердцах миллионов почитателей его творчества. Его литературное наследие навсегда останется неотъемлемой частью сокровищницы азербайджанской культуры и будет служить будущим поколениям.

Нариман Алимамед оглу Гасанзаде родился 18 февраля 1931 года в поселке Пойлу Газахского района. В 1949-1953 годах он обучался на филологическом факультете нынешнего Гянджинского государственного университета, а затем окончил Литературный институт имени Максима Горького в Москве и Высшие литературные курсы при нем. Впоследствии защитил кандидатскую диссертацию, посвященную азербайджано-украинским литературным связям периода 1941-1945 годов.

На протяжении многих лет Нариман Гасанзаде трудился в ведущих средствах массовой информации страны, работал в газете "Азербайджанская молодежь", журнале "Азербайджан" и Государственном комитете по телевидению и радиовещанию. В разные годы он был главным редактором газеты "Литература и искусство", возглавлял азербайджанское отделение Литературного фонда СССР, являлся депутатом Верховного Совета Азербайджана, первым заместителем министра печати и информации, председателем правления Литературного фонда, а также заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин Национальной авиационной академии.

 

Начав литературный путь в молодости, Нариман Гасанзаде стал одним из самых известных поэтов современного Азербайджана. Широкую известность ему принесли книги "Мое сердце жаждет поэзии", "Незабываемые дни", "Ты еще вспомнишь обо мне", "Нариман", "Почему вы не сказали", "Изумрудная птица", "Хлеб тети Набат", "Моя ночь и мой день", "Ты простила" и многие другие.

Особое место в его творчестве занимали произведения, посвященные истории, общественно-политическим событиям, судьбе народа, вопросам национальной идентичности, нравственным ценностям и любви к Родине. Сборники "Прошу у жизни еще немного времени", "Не беспокойся", "У кого есть вопрос?", "Избранные произведения", "Мой брак разрушила природа", "Всем народам", "Дар судьбы", "Нури-паша", "Мир, в который приходят и из которого уходят" и многие другие вошли в золотой фонд азербайджанской литературы. Его стихи, поэмы и драматические произведения, наполненные искренним патриотизмом, гуманизмом и высокой художественной культурой, переведены на английский, французский, немецкий, персидский, итальянский, чешский, хинди, арабский, хорватский, русский и другие языки.

По произведениям Наримана Гасанзаде были поставлены спектакли "Пусть знает весь Восток", "Атабеки", "Поход Помпея на Кавказ", "Хлеб тети Набат" и другие, которые с большим успехом шли на театральных сценах.

  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
  • Народный поэт Нариман Гасанзаде похоронен на I Аллее почетного захоронения
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#НАРИМАН ГАСАНЗАДЕ
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В 2027 году Азербайджан увеличит расходы на социальную сферу 6 ноября 13:43 (UTC+04), Общество 690
Volkswagen бесплатно отремонтирует миллионы машин по всему миру 6 ноября 13:35 (UTC+04), Автоновости 736
Убийство охранника вуза в Баку раскрыли спустя 24 года 6 ноября 13:34 (UTC+04), Общество 842
Более 50 человек в Азербайджане ждут пересадки сердца 6 ноября 13:26 (UTC+04), Общество 740
Азербайджанский музей получил ценный подарок - ФОТО 6 ноября 13:14 (UTC+04), Культура 821
Дорожная полиция обратилась к водителям в преддверии праздничных дней 6 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 715
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии первого этапа села Солтанлы Джебраильского района - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:54 (UTC+04), Официальная хроника 10 469
Завтра в Баку ожидается дождливая погода - ПРОГНОЗ 6 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 1 364
В Баку продолжает работу Саммит ООН по инновациям в сфере управления - ФОТО 6 ноября 12:51 (UTC+04), Общество 707
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии предприятия по производству безалкогольных напитков в Джебраильском районе - ФОТО - ВИДЕО 6 ноября 12:42 (UTC+04), Официальная хроника 14 497
Хэмилтон намерен провести переговоры с руководством "Феррари" 6 ноября 12:38 (UTC+04), Спорт 723
Azerbaijan Airlines готовит новое поколение технических специалистов - ФОТО 6 ноября 12:30 (UTC+04), Общество 836
В Ормузском проливе загорелись два подорвавшихся на минах танкера 6 ноября 12:26 (UTC+04), В мире 1 583
На капитальные расходы в Азербайджане направлено более 7 млрд манатов 6 ноября 12:22 (UTC+04), Экономика 1 473
В Баку и других городах Азербайджана пройдут шествия военных оркестров 6 ноября 12:18 (UTC+04), Общество 778
В Азербайджане совершенствуют систему финансирования НПО 6 ноября 12:12 (UTC+04), Экономика 1 472
Азербайджан и Италия провели совместный военный тренинг - ФОТО 6 ноября 12:08 (UTC+04), Политика 1 519
Мировые мощности ВИЭ вырастут почти на 4,8 тысячи гигаватт 6 ноября 12:00 (UTC+04), Экономика 1 482
В этом случае водительское удостоверение заменят бесплатно 6 ноября 11:57 (UTC+04), Общество 1 212
Какой будет геомагнитная обстановка в праздничные дни? 6 ноября 11:54 (UTC+04), Общество 767
В Грузии застрелили двух братьев-азербайджанцев 6 ноября 11:50 (UTC+04), В мире 1 634
Китай готов расширять сотрудничество с Азербайджаном в сфере ИИ 6 ноября 11:42 (UTC+04), Наука и технологии 781
Вниманию водителей: за эти нарушения можно получить штраф 6 ноября 11:32 (UTC+04), Общество 1 158
В Сумгайыте арестовали мужа известной ханенде 6 ноября 11:28 (UTC+04), Общество 871
Китай отметил сотрудничество с Азербайджаном в сфере разминирования 6 ноября 11:26 (UTC+04), Политика 1 511
В этом районе высота снежного покрова достигла 15 см - ФОТО 6 ноября 11:23 (UTC+04), Общество 879
Как подать в суд за клевету в интернете? - объяснил судья 6 ноября 11:17 (UTC+04), Общество 816
Посол Китая обозначила перспективы сотрудничества с Азербайджаном 6 ноября 11:14 (UTC+04), Политика 1 560
Сегодня День Азербайджанского телевидения и радио 6 ноября 11:15 (UTC+04), Общество 765
Гражданин Индии скончался в аэропорту в Баку 6 ноября 11:10 (UTC+04), Общество 862
Задержан глава известного магазина стройматериалов в Азербайджане 6 ноября 11:07 (UTC+04), Общество 911
“Azərbaycanın Zəfəri: hərbi strategiya, diplomatiya və milli birlik” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransı keçirilib - FOTO 6 ноября 11:07 (UTC+04), Azərbaycanca 1 595
Китай подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана 6 ноября 11:06 (UTC+04), Политика 1 557
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Товарооборот Китая и Азербайджана достиг исторического максимума 6 ноября 11:01 (UTC+04), Экономика 1 548
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Sosial şəbəkələrdə təhqirə məruz qalanlar nə etməlidir? 6 ноября 10:54 (UTC+04), Azərbaycanca 1 505
В Гяндже проходит Форум сотрудничества НПО Азербайджана - ФОТО 6 ноября 10:43 (UTC+04), Общество 797
Армения может остаться без права голоса в ОДКБ 6 ноября 10:39 (UTC+04), В мире 1 515
Стало известно, когда пройдет XXI съезд КП Китая 6 ноября 10:37 (UTC+04), В мире 1 543
Китай намерен расширять межпартийное сотрудничество с Азербайджаном 6 ноября 10:33 (UTC+04), Политика 13 929
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Baker Hughes видит потенциал для работы за пределами АЧГ и "Шах Дениз" - региональный вице-президент - ИНТЕРВЬЮ 6 ноября 10:01 (UTC+04), Экономика 1 636
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