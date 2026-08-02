Венгрия объявила об отзыве еще 25 послов

Венгрия продолжает масштабную реформу дипломатической службы, отозвав еще 25 послов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на венгерские СМИ, соответствующее решение опубликовано в последнем выпуске официального правительственного вестника.

Под кадровые перестановки попали наиболее важные зарубежные направления. В частности, своих постов лишились послы Венгрии в США, Великобритании, Бельгии, России, Украине, Сербии и Словакии. Также отозваны постоянные представители страны при НАТО, ООН, Всемирной торговой организации (ВТО) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Нынешняя ротация стала второй крупной волной кадровых изменений после прихода к власти нового правительства. В конце июня Министерство иностранных дел Венгрии уже прекратило полномочия 37 руководителей дипломатических миссий, объяснив это масштабным обновлением внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Венгрии Анита Орбан ранее заявила, что цель реформы - сформировать высокопрофессиональный дипломатический корпус, способный эффективнее продвигать внешнеполитические интересы страны и укреплять ее позиции на международной арене.

Помимо ключевых мировых столиц, изменения затронули дипломатические миссии Венгрии в Алжире, Катаре, Чехии, Новой Зеландии, Колумбии, Ираке, Нидерландах, Армении, Дании, на Филиппинах, в Норвегии, ЮАР, Боснии и Герцеговине, Сингапуре и Грузии.

Имена новых руководителей дипмиссий пока не объявлены. Ожидается, что их представят после завершения предусмотренных законом парламентских процедур.