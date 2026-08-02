Концертная программа в рамках Дней Вьетнама в Баку - ФОТО

1 августа в рамках проходящих в нашей стране в 4-й раз Дней Вьетнама на площади перед Гоша гала гапысы состоялась концертная программа с участием мастеров искусств Вьетнама.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, перед началом концерта были продемонстрированы вьетнамские национальные сувениры, изделия ручной работы и блюда национальной кухни.

Заслуженная артистка Диляра Алиева в своем выступлении сказала, что культурные связи между Азербайджаном и Вьетнамом в последние годы еще больше укрепились. Она подчеркнула, что Дни Вьетнама имеют большое значение с точки зрения взаимного представления богатого культурного наследия двух народов, расширения сотрудничества между деятелями искусств и развития дружественных отношений. Подобные мероприятия вносят вклад в укрепление взаимопонимания и культурного диалога между народами.

Ректор Ханойского колледжа торговли и туризма Чинь Тхи Тху Ха подчеркнула, что дружественные отношения и сотрудничество между Вьетнамом и Азербайджаном поступательно развиваются. Она отметила, что совместные проекты в сфере культуры, как и во всех остальных областях, вносят весомый вклад в укрепление взаимного доверия между народами и расширение связей. Отметив, что Дни Вьетнама превратились в прекрасную традицию, она подчеркнула, что обе стороны настроены на продолжение подобных культурных проектов и в будущем, а также развитие сотрудничества по новым направлениям.

Затем состоялся концерт, в ходе которого прозвучали произведения, исполненные на национальных музыкальных инструментах, а также были представлены отрывки из оперетты Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" на вьетнамском языке.

Отметим, что Дни Вьетнама организованы посольством нашей страны во Вьетнаме и проходят при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", Вьетнамской национальной академии и вьетнамских компаний.