В Стамбуле задержаны подозреваемые в финансировании ИГИЛ

В Стамбуле задержаны восемь подозреваемых в финансировании террористической организации Исламское государство (ИГИЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, операция была проведена в рамках расследования, направленного на выявление финансовых источников группировки. По данным турецких правоохранительных органов, специалисты Совета по расследованию финансовых преступлений (MASAK) подготовили подробный аналитический отчет о подозрительных денежных переводах.

Согласно материалам расследования, фигуранты маскировали переводы под гуманитарную помощь. В назначении платежей использовались формулировки вроде "помощь", "для нуждающейся сестры", "помощь с арендой жилья" и "нужда".

Проверка показала, что большинство подозреваемых не были связаны с какими-либо неправительственными организациями, а объемы денежных операций не соответствовали заявленным целям. Кроме того, через их счета осуществлялись многочисленные переводы лицам, ранее попадавшим в поле зрения правоохранительных органов.

Силовики провели одновременные рейды по нескольким адресам и задержали восемь человек.

Во время обысков были обнаружены незарегистрированный пистолет, два сигнальных пистолета, большое количество колюще-режущих предметов, а также электронные носители информации, которые, по версии следствия, могут содержать данные о деятельности группы.

Расследование продолжается.