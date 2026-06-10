Президент США Дональд Трамп заявил, что для Ирана все кончено.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Truth Social.

"В прошлом месяце я поручил нашим великим Вооруженным силам США провести секретную операцию по обеспечению безопасности нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе. Сегодня я рад сообщить, что благодаря этим усилиям через пролив на мировой рынок было поставлено более 100 миллионов баррелей нефти. Более 200 коммерческих судов благополучно прошли через пролив.

Этот чрезвычайно успешный результат стал возможен потому, что Ормузский пролив контролируют СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, а не Иран. Их армия разгромлена, а экономика разрушена. Для Ирана все кончено!

Благодарю за внимание к этому вопросу", - написал он.