Десять законопроектов обсудят на следующем заседании Милли Меджлиса

Обнародована повестка дня внеочередной сессии Милли Меджлиса, которая состоится 12 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на заседании будут обсуждаться следующие 10 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "О реализации государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2025 год" (первое чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к "Международной конвенции о контроле систем предотвращения вредного загрязнения судов";

3. Законопроект Азербайджанской Республики "Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Португальской Республике (в Лиссабоне)";

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О земельной аренде", "О земельном рынке", "О приватизации государственной собственности", "Об управлении муниципальными землями" и "О регулировании цен";

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О культурной столице Азербайджана - городе Шуша";

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об охране зеленых насаждений" (третье чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (третье чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках, законы Азербайджанской Республики "Об информации, информатизации и защите информации" и "О защите детей от вредной информации" (первое чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Жилищный кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О статусе беженцев и вынужденных переселенцев" (внутренне перемещенные лица) и "О социальной защите вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц" (первое чтение).