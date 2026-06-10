https://news.day.az/unusual/1840280.html Молнии в облаке пепла: редкое явление сняли на ВИДЕО В сети распространились впечатляющие кадры редкого природного явления - молний, пронизывающих облако пепла во время извержения вулкана Таал. Как передает Day.Az, на видео запечатлено, как яркие электрические разряды вспыхивают внутри густого столба вулканического пепла, создавая необычную и завораживающую картину.
Молнии в облаке пепла: редкое явление сняли на ВИДЕО
В сети распространились впечатляющие кадры редкого природного явления - молний, пронизывающих облако пепла во время извержения вулкана Таал.
Как передает Day.Az, на видео запечатлено, как яркие электрические разряды вспыхивают внутри густого столба вулканического пепла, создавая необычную и завораживающую картину.
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