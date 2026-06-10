Молнии в облаке пепла: редкое явление сняли на

В сети распространились впечатляющие кадры редкого природного явления - молний, пронизывающих облако пепла во время извержения вулкана Таал.

Как передает Day.Az, на видео запечатлено, как яркие электрические разряды вспыхивают внутри густого столба вулканического пепла, создавая необычную и завораживающую картину.