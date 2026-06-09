Крупный пожар вспыхнул в одном из районов Баку

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возникновении пожара на открытой территории Сабунчинского района города Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что после поступления сообщения на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.