https://news.day.az/society/1840390.html Крупный пожар вспыхнул в одном из районов Баку На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возникновении пожара на открытой территории Сабунчинского района города Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Крупный пожар вспыхнул в одном из районов Баку
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о возникновении пожара на открытой территории Сабунчинского района города Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Отмечается, что после поступления сообщения на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре