Продлен срок ареста Али Керимли

Срок ареста председателя Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли продлен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.az, соответствующее решение было принято Сабаильским районным судом.

Суд удовлетворил ходатайство, учтя необходимость сбора дополнительных доказательств по уголовному делу.

Согласно решению, срок ареста Али Керимли продлен еще на 5 месяцев.

Отмечается, что А. Керимли привлечен к следствию по уголовному делу бывшего руководителя Администрации Президента, находящегося под домашним арестом Рамиза Мехтиева. Ему предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя государства).

В настоящее время в Службе государственной безопасности (СГБ) продолжаются масштабные предварительные следственные действия по уголовному делу.