Азербайджана и Сербия обсудили развитие сотрудничества в военной сфере

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в Республике Сербия.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве обороны Азербайджанской Республики.

Сначала азербайджанская делегация посетила в белградском парке Ташмайдан памятники Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и выдающемуся сербскому писателю Милораду Павичу, а также мемориальный комплекс, посвящённый Милице Ракич, и возложила к ним венки.

Затем в соответствии с программой визита генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны Республики Сербия Братиславом Гашичем.

В ходе официальной церемонии встречи, организованной в соответствии с протоколом, министры обороны двух стран прошли перед строем почётного караула. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Сербии.

В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, были обсуждены вопросы региональной безопасности и ряд других тем, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что в рамках визита запланировано участие министра обороны в "Дне высокопоставленного наблюдателя" на международных тактических учениях "Platinum Wolf - 2026", проводимых близ города Буяновац.