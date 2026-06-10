Дорожная полиция обратилась к компаниям по аренде автомобилей

Бакинское городское управление Государственной дорожной полиции в связи с предстоящими мероприятиями "Последнего звонка" обратилось к юридическим и физическим лицам, занимающимся прокатом автомобилей, с призывом проявить ответственность.

Как передает Day.Az, в обращении отмечается, что в некоторых случаях выпускники или несовершеннолетние пытаются арендовать различные транспортные средства в развлекательных целях.

"Следует учитывать, что управление автомобилем лицами, не имеющими водительских прав, не только противоречит требованиям законодательства, но и представляет серьёзную опасность для их жизни и здоровья, а также для других участников дорожного движения.

В связи с этим просим компании по прокату автомобилей при передаче транспортных средств в аренду уделять особое внимание действительности водительского удостоверения, возрасту клиента и наличию у него права на управление транспортным средством. В период мероприятий, посвященных "Последнему звонку", не предоставлять автомобили школьникам или лицам, не имеющим водительских прав, для развлекательных целей.

В случае выявления подобных фактов к нарушителям будут применены предусмотренные законом меры.

Ответственный подход к этому вопросу поможет предотвратить возможные неприятные происшествия и обеспечить безопасное проведение дня выпускника", - говорится в обращении.