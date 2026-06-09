В интересах будущего поколения: Азербайджан вводит новые правила для соцсетей

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Пока технологические корпорации с многотриллионной капитализацией продолжают совершенствовать механизмы вовлечения, отточенные до уровня казино, государства одно за другим приходят к одному и тому же выводу: рынок сам себя не остановит. Дети - слишком удобная аудитория, слишком прибыльная и слишком беззащитная, чтобы индустрия добровольно от нее отказалась. Поэтому приходит закон.

Азербайджан присоединился к числу стран, избравших законодательный путь: в Милли Меджлисе прошло публичное слушание пакета из трех законопроектов, меняющих Кодекс об административных правонарушениях, Закон об информации и Закон о защите детей от вредоносной информации. Суть - регистрация в социальных сетях с шестнадцати лет, жесткие технические требования к платформам и ступенчатая система санкций вплоть до замедления трафика на девяносто процентов.

Это не декларация о намерениях и не рамочный документ с расплывчатыми формулировками. Это архитектурное решение, прописанное до уровня конкретных сумм штрафов, технических протоколов верификации возраста и сроков ответа на запросы регулятора.

Разговор о детях в социальных сетях давно вышел за пределы педагогических дискуссий. Цифры, звучавшие на слушаниях, - не абстракция из зарубежных докладов. По данным опроса Центра социальных исследований 2025 года, 89% азербайджанских детей в возрасте от десяти до семнадцати лет являются пользователями смартфонов. Семьдесят шесть процентов из них ежедневно заходят в социальные сети, а среднее время, которое ребенок проводит в них каждый день, составляет четыре часа двенадцать минут - то есть ровно треть его бодрствующего дня. Сорок два процента детей от двенадцати до пятнадцати лет сидят в телефоне с одиннадцати вечера до двух ночи. Республиканская детская клиника фиксирует пятикратный рост психологических обращений, связанных со временем перед экраном, всего за три года - с 2022-го по 2025-й.

Это уже не статистика с тревожными трендами. Это описание системного поражения: одновременного, масштабного и управляемого извне.

Управляемого - потому что никакой стихии здесь нет. Сам Netflix в своих внутренних коммуникациях, ставших достоянием общественности, прямо назвал главным конкурентом компании сон пользователей. Алгоритм бесконечной прокрутки, автоматическое воспроизведение следующего видео, системы рекомендаций, настроенные не на интерес, а на физиологическую реакцию - все это инструментарий, сознательно спроектированный для обхода рационального самоконтроля. Гарвардские исследования с выборкой почти в двенадцать тысяч детей подтвердили прямую корреляцию между ростом времени в соцсетях и симптомами депрессии. Интерпол в 2023 году установил: 78% случаев сексуального насилия над детьми онлайн осуществляется через платформы социальных сетей. Всемирная организация здравоохранения с 2019 года официально признала игровую зависимость болезнью.

На этом фоне механизм лутбоксов в Fortnite и Roblox - рандомизированных коробок с призами, в ряде стран квалифицированных как азартные игры, - выглядит не частностью, а элементом той же индустриальной логики: максимизация вовлечения любой ценой, включая ценой детской психики.

Прежде чем говорить об азербайджанском законе, необходимо понять, в какую международную среду он встраивается. Мировой опыт цифрового регулирования последних лет - это не единый фронт с общей доктриной, а скорее серия независимых экспериментов, каждый из которых отвечает на один и тот же вопрос по-своему. Но направление везде одинаковое.

Австралия в ноябре 2024 года стала первой страной мира, законодательно запретившей детям до шестнадцати лет регистрироваться в социальных сетях. Закон об онлайн-безопасности - Online Safety Act - обязал платформы самостоятельно разрабатывать и внедрять технические механизмы верификации возраста: государство не предписывает конкретный метод, но требует результата. За несоблюдение - штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов. Принципиально важно: ответственность лежит на платформе, а не на ребенке и не на родителе. Это разворот в самой логике регулирования - от воспитания к принуждению тех, кто зарабатывает.

Франция подошла к проблеме через концепцию цифрового совершеннолетия. Закон о рекомендательных алгоритмах и цифровой зрелости, принятый в 2023 году, установил: дети до пятнадцати лет могут регистрироваться в социальных сетях исключительно с письменного согласия родителей, причем платформы обязаны использовать технологические системы верификации возраста - не просто галочку "мне исполнилось 15". Результаты оказались измеримыми: в возрастной группе от одиннадцати до четырнадцати лет среднее ежедневное время в соцсетях сократилось на 27% уже в первые месяцы после вступления закона в силу. Французская модель показательна тем, что не запрещает, а выстраивает барьер - технический и юридический одновременно.

Испания пришла к реформе через трагедию. В 2021 году страну потрясла серия подростковых суицидов, напрямую связанных с травлей в социальных сетях. Общественное давление оказалось настолько сильным, что парламент в 2023 году повысил возрастной порог регистрации в соцсетях до шестнадцати лет и сделал родительское согласие обязательным условием для более младших. Параллельно платформы обязали встроить механизмы проверки возраста непосредственно в процедуру регистрации. Испанский случай важен как политический прецедент: иногда закон рождается не из концепции, а из боли.

Великобритания выбрала путь стандартизации дизайна. Введенный в 2021 году Кодекс возрастного проектирования - Age Appropriate Design Code - не запрещает детям пользоваться платформами, но обязывает сами платформы менять архитектуру продукта для несовершеннолетних. Список требований конкретен: максимальная конфиденциальность по умолчанию, отключение геолокации, блокировка доступа к профилю для незнакомых пользователей, запрет на использование поведенческих данных детей для таргетированной рекламы. По сути, британцы сказали платформам: если хотите работать с детьми - проектируйте продукт так, чтобы он не причинял им вреда. Регулятор - Управление по информационному надзору - получил полномочия назначать штрафы до 4% от мирового годового оборота компании. Для Meta или TikTok это суммы, способные привлечь внимание советов директоров.

Соединенные Штаты действуют через сочетание федерального и штатового законодательства. На федеральном уровне существует давний закон о защите конфиденциальности детей онлайн - COPPA, - но его возрастной порог в тринадцать лет давно перестал соответствовать реальности. На уровне штатов картина динамичнее: Флорида, Техас, Северная и Южная Каролина в 2023-2024 годах приняли законы, ограничивающие или запрещающие использование соцсетей детьми до четырнадцати и шестнадцати лет. Платформы немедленно оспорили эти законы в судах, ссылаясь на Первую поправку к Конституции. Часть исков оказалась успешной - что обнажило системную проблему американской модели: федеральное законодательство отстает от технологической реальности, а штаты действуют в условиях правовой неопределенности.

Китай реализовал, пожалуй, наиболее радикальную модель. Несовершеннолетним запрещено пользоваться социальными сетями и играть в онлайн-игры в ночное время в будние дни. Реальная регистрация по имени - обязательна для всех цифровых платформ без исключения. Результат - снижение игровой зависимости в два раза по официальным данным. Критики указывают на издержки: тотальная идентификация несет очевидные риски для приватности. Но Китай демонстрирует, что технически принудительное исполнение возможно - вопрос в том, какую цену общество готово за это платить.

Совокупный урок мирового опыта сводится к нескольким ключевым выводам. Добровольное саморегулирование платформ не работает - все страны, попробовавшие этот путь, в итоге от него отказались. Верификация возраста через простое согласие пользователя бессмысленна - нужны технические механизмы. Ответственность должна лежать на платформе, а не на ребенке. Штрафы должны быть болезненными - иначе они становятся лишь операционными расходами.

Азербайджанский законопроект встраивается в эту логику, но добавляет к ней собственную детализацию. Помимо запрета на создание аккаунтов до шестнадцати лет и обязательного родительского согласия для шестнадцати-восемнадцатилетних, документ требует от провайдеров применять конкретные механизмы верификации - через банковскую карту, электронную почту или мобильный номер. Для аудитории от шестнадцати до восемнадцати лет запрещены бесконечная прокрутка и автоматическое воспроизведение видео как манипулятивные техники. Персональные данные, собранные при верификации возраста, не могут храниться, передаваться третьим лицам или использоваться для таргетированной рекламы - они должны быть уничтожены сразу после проверки. Платформы обязаны ежегодно отчитываться перед регулятором, а их реакция на запросы ведомства не может превышать пяти рабочих дней.

Санкционный механизм построен по ступенчатой логике - от предупреждения до поэтапного ограничения трафика на 20, 50 и наконец 90 процентов. Штрафы для юридических лиц за нарушения технических требований - от 35 до 50 тысяч манатов, с удвоением при повторных нарушениях в течение года. Неисполнение требования о регистрации юридического присутствия в Азербайджане грозит сначала предупреждением, затем санкцией в 100 тысяч манатов, потом - запретом на размещение рекламы для местных налогоплательщиков, и наконец судебным иском о замедлении трафика. Закон вступает в силу через двенадцать месяцев после публикации - то есть платформы получают год на техническую подготовку, и это требование прямо прописано: до вступления закона в силу провайдеры обязаны уведомить регулятора о готовности инфраструктуры верификации.

Отдельного внимания заслуживает архитектурная философия документа. Закон принципиально разграничивает цифровые технологии и социальные сети как таковые. Онлайн-образование, профессиональные сети, мессенджеры - все это в явном виде выведено за периметр ограничений. Под действие закона попадают именно те платформы, чья основная функция - массовый обмен контентом в рекламной среде, то есть Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat и их аналоги.

Это различие принципиально. Закон не предъявляет претензий к технологическому прогрессу. Он предъявляет их конкретной бизнес-модели - той, которая монетизирует детское внимание через рекламу и при этом использует манипулятивный дизайн для максимизации времени вовлечения. Компании, зарабатывающие миллиарды ежедневно на детской аудитории, отныне несут за это юридическую ответственность.

Принципиально важна и поддержка закона со стороны населения. Декабрьский опрос 2025 года среди 1100 респондентов показал: 87,3% азербайджанцев поддерживают регулирование доступа детей до шестнадцати лет к социальным сетям. Среди родителей детей школьного возраста этот показатель достигает 90,5%. Это означает, что законопроект формализует социальный запрос, который уже существует - запрос родителей, видящих, как дети засыпают с телефоном в руках и просыпаются с ним же, как время за семейным столом превращается в параллельное существование рядом с экранами. 67% опрошенных родителей сообщили, что качественное общение с детьми за последние пять лет сократилось на 44 процента.

Остается вопрос правоприменения - самый трудный в любом цифровом регулировании. Верификация через банковскую карту или мобильный номер работает лишь при наличии реальной инфраструктуры проверки и воли платформ ее соблюдать. Обход через VPN, чужие аккаунты или карты совершеннолетних - очевидные уязвимости. Закон учитывает это: предусмотрена обязанность провайдеров вести постоянный мониторинг поведенческих паттернов пользователей и проводить повторную верификацию при возникновении обоснованных подозрений. Полного соблюдения не будет никогда - его нет нигде, где действуют аналогичные законы. Но правило устанавливает норму. Его нарушение становится нарушением, а не нормой.

Мировой опыт последних лет убедительно доказал одну вещь: платформы меняют поведение только под давлением закона. Не под давлением общественной критики, не под давлением исследований, не под давлением родительских петиций. Под давлением штрафов, ограничений трафика и угрозы потери рекламного рынка. Азербайджан создал именно такую систему давления - технически детализированную, юридически последовательную, экономически болезненную для нарушителей.

Алгоритм не имеет родины. Но закон - имеет.