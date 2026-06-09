В Средиземном море впервые заметили большую белую акулу

Дайверы впервые в истории сняли большую белую акулу в Средиземном море.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Уникальная встреча произошла во время миссии по удалению призрачных сетей.

Морские биологи, с которыми консультировались после миссии, охарактеризовали наблюдение как очень необычное и научно ценное. Большая часть наших знаний о белых акулах в Средиземноморье была из записей о мертвых экземплярах, пойманных во время рыболовных операций.

Представляем вашему вниманию данное видео: