https://news.day.az/unusual/1840295.html В Средиземном море впервые заметили большую белую акулу - ВИДЕО Дайверы впервые в истории сняли большую белую акулу в Средиземном море. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Уникальная встреча произошла во время миссии по удалению призрачных сетей. Морские биологи, с которыми консультировались после миссии, охарактеризовали наблюдение как очень необычное и научно ценное.
В Средиземном море впервые заметили большую белую акулу - ВИДЕО
Дайверы впервые в истории сняли большую белую акулу в Средиземном море.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Уникальная встреча произошла во время миссии по удалению призрачных сетей.
Морские биологи, с которыми консультировались после миссии, охарактеризовали наблюдение как очень необычное и научно ценное. Большая часть наших знаний о белых акулах в Средиземноморье была из записей о мертвых экземплярах, пойманных во время рыболовных операций.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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