Биткоин подешевел

На фоне напряжённости между США и Ираном продолжились продажи на рынке криптовалют.

Как передает Day.Az, по данным CoinMarketCap, общая капитализация рынка за последние сутки сократилась на 1,96% и составила 2,12 трлн долларов.

Курс крупнейшей криптовалюты - Bitcoin снизился до 61,4 тыс. долларов. За последние 24 часа актив потерял 2,14%, а за неделю - 7,64%. Стоимость Ethereum опустилась до 1 629 долларов, что означает снижение на 11,59% за неделю. BNB за последние семь дней подешевел на 7,81%.

На фоне перехода инвесторов в защитные активы внимание привлекли цифровые активы, привязанные к золоту. PAX Gold и Tether Gold вошли в число лидеров по рыночной стоимости. Цена обоих токенов превышает 4 100 долларов.

Индекс настроений рынка "Fear & Greed" от CoinMarketCap находится на уровне 14 пунктов, что соответствует состоянию "экстремального страха".

По мнению аналитиков, военные действия США против Ирана и рост напряжённости на Ближнем Востоке ускорили отток капитала из рискованных активов.

По имеющимся данным, под влиянием геополитических новостей на криптовалютном рынке были принудительно ликвидированы позиции примерно на 420 млн долларов.