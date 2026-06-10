Биткоин подешевел
На фоне напряжённости между США и Ираном продолжились продажи на рынке криптовалют.
Как передает Day.Az, по данным CoinMarketCap, общая капитализация рынка за последние сутки сократилась на 1,96% и составила 2,12 трлн долларов.
Курс крупнейшей криптовалюты - Bitcoin снизился до 61,4 тыс. долларов. За последние 24 часа актив потерял 2,14%, а за неделю - 7,64%. Стоимость Ethereum опустилась до 1 629 долларов, что означает снижение на 11,59% за неделю. BNB за последние семь дней подешевел на 7,81%.
На фоне перехода инвесторов в защитные активы внимание привлекли цифровые активы, привязанные к золоту. PAX Gold и Tether Gold вошли в число лидеров по рыночной стоимости. Цена обоих токенов превышает 4 100 долларов.
Индекс настроений рынка "Fear & Greed" от CoinMarketCap находится на уровне 14 пунктов, что соответствует состоянию "экстремального страха".
По мнению аналитиков, военные действия США против Ирана и рост напряжённости на Ближнем Востоке ускорили отток капитала из рискованных активов.
По имеющимся данным, под влиянием геополитических новостей на криптовалютном рынке были принудительно ликвидированы позиции примерно на 420 млн долларов.
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