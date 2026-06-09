https://news.day.az/world/1840385.html В Иране сделали заявление о похоронах Али Хаменеи Церемония похорон бывшего Верховного лидера Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи состоится после 26 июня. Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, церемонии прощания и похорон Хаменеи пройдут после первой декады месяца Мухаррам. Более подробная информация будет предоставлена позднее.
В Иране сделали заявление о похоронах Али Хаменеи
Церемония похорон бывшего Верховного лидера Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи состоится после 26 июня.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, церемонии прощания и похорон Хаменеи пройдут после первой декады месяца Мухаррам. Более подробная информация будет предоставлена позднее.
Напомним, что в соответствии с завещанием бывший Верховный лидер Ирана будет похоронен в мавзолее Имама Резы в Мешхеде.
Напомним, что Сейид Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместного удара США и Израиля по Тегерану вместе с близкими членами своей семьи. Преемником был избран его сын Моджтаба Хаменеи.
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