Александар Вучич принял министра обороны Азербайджана

Продолжается официальный визит министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова в Сербию.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках визита Президент Сербии Александар Вучич принял азербайджанскую делегацию.

В ходе встречи, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев, были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и взаимодействия в области оборонной промышленности между нашими странами.

После встречи министр обороны посетил мемориальный комплекс Слободиште в Крушеваце, где возложил венок к памятнику жертвам Второй мировой войны и почтил их светлую память.