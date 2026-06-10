https://news.day.az/politics/1840594.html Александар Вучич принял министра обороны Азербайджана - ФОТО Продолжается официальный визит министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова в Сербию.
Александар Вучич принял министра обороны Азербайджана - ФОТО
Продолжается официальный визит министра обороны Азербайджана, генерал-полковника Закира Гасанова в Сербию.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках визита Президент Сербии Александар Вучич принял азербайджанскую делегацию.
В ходе встречи, в которой также принял участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев, были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и взаимодействия в области оборонной промышленности между нашими странами.
После встречи министр обороны посетил мемориальный комплекс Слободиште в Крушеваце, где возложил венок к памятнику жертвам Второй мировой войны и почтил их светлую память.
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