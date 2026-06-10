Бахар Мурадова о необходимости формирования правового сознания у детей

Необходимо формирование правового сознания у детей.

Об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова на презентации исследовательского отчета "Правовое мышление подростков в Азербайджане" и книги "Дети и право", подготовленных Госкомитетом, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По ее словам, защита прав детей, обеспечение их благополучия и безопасности - это задача не только государственной политики и госучреждений. К данному процессу должны привлекаться и другие институты, общество.

"Особое значение имеет привитие детям правового сознания с раннего возраста. Представленное сегодня исследование позволяет доносить правовые знания на основе простых, понятных и повседневных жизненных примеров. Оно представляет право не как абстрактное понятие, а как практическую ценность. В демократических обществах чувство справедливости и ответственности должно составлять основу формирования правового сознания. Государство предпринимает последовательные шаги в направлении создания безопасной и здоровой среды для ребенка. Принятие закона "О правах ребенка" в новой редакции также имеет в этом плане особое значение. Новый закон служит устранению существующих пробелов. Международный и местный опыт показывают, что в направлении формирования правосознания у молодого поколения необходимо предпринимать системные и устойчивые шаги", - отметила Б. Мурадова.