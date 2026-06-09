"Шамахы" проведет летний сбор в Габале

Стал известен план подготовки "Шамахы" к новому сезону.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, учебно-тренировочный сбор команды пройдет в Габале с 11 июля по 4 августа.

В рамках подготовки к новому сезону представитель региона намерен провести четыре товарищеских матча.

Информация о соперниках, датах и местах проведения контрольных встреч будет объявлена позднее.

"Шамахы" продолжает подготовку к старту нового сезона азербайджанской Премьер-лиги.