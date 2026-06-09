https://news.day.az/sport/1840201.html "Шамахы" проведет летний сбор в Габале Стал известен план подготовки "Шамахы" к новому сезону. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, учебно-тренировочный сбор команды пройдет в Габале с 11 июля по 4 августа. В рамках подготовки к новому сезону представитель региона намерен провести четыре товарищеских матча.
"Шамахы" проведет летний сбор в Габале
Стал известен план подготовки "Шамахы" к новому сезону.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, учебно-тренировочный сбор команды пройдет в Габале с 11 июля по 4 августа.
В рамках подготовки к новому сезону представитель региона намерен провести четыре товарищеских матча.
Информация о соперниках, датах и местах проведения контрольных встреч будет объявлена позднее.
"Шамахы" продолжает подготовку к старту нового сезона азербайджанской Премьер-лиги.
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