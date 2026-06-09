Германия и Франция передумали создавать истребитель нового поколения за €100 млрд

Германия и Франция договорились прекратить совместный проект по созданию истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS), передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам немецких официальных лиц, его реализация зашла в "многомесячный тупик" из-за промышленной конкуренции между компаниями, участвующими в проекте.

В материале говорится, что сотрудничество стран в этой сфере началось в 2017 году. Президент Франции Эммануэль Макрон запустил проект вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Его стоимость составляла €100 млрд, а в создании FCAS участвовали представляющая Германию и Испанию группа Airbus и французская Dassault Aviation. Макрон несколько месяцев пытался отстоять соглашение, но на прошлой неделе на полях европейского саммита канцлер Германии Фридрих Мерц посоветовал прекратить строительство совместного истребителя.

Европейский источник рассказал, что сейчас стороны пытаются сохранить лицо. Под прежним названием проекта Future Combat Air System страны будут разрабатывать вспомогательные системы, например "боевое облако", предназначенное для объединения в единую сеть самолетов, датчиков, радаров и дронов.