Черноморский кабель откроет Европе доступ к «зеленой» энергии Азербайджана

Черноморский кабель будет способствовать экспорту "зеленой" энергии из Грузии и Азербайджана в Европу, а также укрепит цифровую связность за счёт планируемого волоконно-оптического компонента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Международной консалтинговой компании PMCG, об этом заявил вице-президент компании Звиад Харебава, выступая с ключевым докладом на Burgas Connectivity Forum 2026, организованном Фондом Конрада Аденауэра (KAS) и властями Болгарии.

Подчеркивается, что в рамках форума З.Харебава представил ключевой доклад на тему "Грузия как стратегический энергетический транзитный хаб: соединяя Каспий с Европой".

Согласно информации, в своем выступлении он отметил растущую роль Грузии в соединении Южного Кавказа и Центральной Азии с европейскими рынками через существующие и формирующиеся энергетические коридоры.

"З.Харебава рассказал об уже сформированной роли Грузии как транзитной страны для каспийских нефти и газа через крупные региональные инфраструктурные маршруты, включая трубопроводы Баку-Тбилиси-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан и Южнокавказский газопровод.

Он также затронул вопросы энергетического сектора Грузии, потенциала возобновляемой энергетики и стратегической значимости будущих проектов взаимных энергосоединений. Отдельное внимание в презентации было уделено проекту Черноморского энергетического кабеля, планируемой высоковольтной подводной линии электропередачи, которая соединит Грузию с Румынией и Венгрией. Ожидается, что проект будет способствовать экспорту "зеленой" энергии из Грузии и Азербайджана в Европу, а также укрепит цифровую связность за счёт планируемого волоконно-оптического компонента", - передает PMCG.

Согласно информации, также З.Харебава подчеркнул более широкий потенциал Каспийского "зеленого" энергетического коридора, который может связать производство возобновляемой электроэнергии в Центральной Азии с Южным Кавказом и, через Грузию, с европейскими рынками: "Это позиционирует Грузию как важную региональную платформу для энергетической безопасности, интеграции рынков и устойчивого роста".

Подчеркивается, что форум Burgas Connectivity Forum 2026 стал важной площадкой для диалога по стратегическим инфраструктурным, энергетическим, транспортным и кооперационным приоритетам, формирующим будущее Юго-Восточной Европы и Черноморского региона.

Отметим, что, согласно мета-исследованиям, финансируемым Европейским союзом, проект Черноморского энергокабеля, предусматривающий транспортировку "зеленой" энергии из Азербайджана и Грузии в Европу, является важным стратегическим шагом в направлении объединения энергетических рынков.

"Важным стратегическим шагом по объединению энергетических рынков является планируемый подводный энергетический кабель из Грузии в Румынию, который в декабре 2025 года был включен во второй перечень проектов общего интереса и проектов взаимного интереса (список PCI/PMI). Он будет способствовать балансировке обеих энергосистем и интеграции большего объема возобновляемых источников энергии по обе стороны. Ожидается, что проект будет реализован в начале 2030-х годов. При этом для максимального использования данного соединения необходимо укрепление внутренних сетей, в частности строительство более мощных линий электропередачи напряжением 400 кВ в Румынии и Болгарии (например, в Добрудже и через Дунай). Для физической реализации этих межрыночных соединений в регионе также развивается необходимая логистическая инфраструктура для развертывания крупномасштабных энергетических объектов", - говорится в исследовании.

Аналитики отмечают, что в Грузии модернизация портов Батуми и Поти, а также проект глубоководного порта Анаклия стратегически направлены на обеспечение приема тяжелого оборудования, необходимого для прокладки подводного кабеля и реализации проектов в сфере возобновляемой энергетики.

"Аналогичная логистическая готовность формируется и на европейском побережье Черного моря, где Болгария и Румыния модернизируют порты Констанца и Варна. Оснащая эти узлы причалами для тяжелых грузов и специализированными складскими мощностями для компонентов морской ветроэнергетики, эти страны формируют синхронизированную промышленную экосистему, необходимую для строительства физических коридоров, которые соединят энергетические рынки", - отмечается в документе.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее строительство подводного энергетического кабеля мощностью 1 000 МВт по дну Черного моря протяженностью 1 195 километров. Кабель предназначен для передачи "зеленой" электроэнергии, вырабатываемой в Азербайджане и Грузии, в Румынию с последующей транспортировкой в Венгрию и другие страны Европы, что расширит доступ Европы к возобновляемым источникам энергии Кавказского региона.

В сентябре 2024 года румынский оператор системы передачи электроэнергии Transelectrica, грузинский оператор Georgian State Electrosystem, азербайджанская энергокомпания AzerEnerji и венгерская энергокомпания MVM учредили совместную компанию для прокладки подводного кабеля по дну Черного моря.