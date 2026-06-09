Баку примет международный форум Группы Исламского банка развития

В Баку пройдет 14-й Форум частного сектора Группы Исламского банка развития (PSF 2026).

Как сообщает Day.Az, мероприятие состоится с 16 по 19 июня в Бакинском конгресс-центре в рамках Ежегодных заседаний Группы Исламского банка развития (ИБР). Организаторами выступают структуры Группы ИБР совместно с Бизнес-форумом Группы ИБР (THIQAH) при поддержке Министерства экономики Азербайджана и Агентства по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

Форум пройдет под девизом "Региональная интеграция ради устойчивого процветания" и будет посвящен вопросам развития торговли, инвестиций и экономического сотрудничества между странами-членами ИБР.

В центре внимания окажутся такие сферы, как инфраструктура, энергетика, технологии, здравоохранение и финансы. Программа включает панельные дискуссии, встречи в форматах B2B и B2G, презентации инвестиционных возможностей, а также конкурс стартапов.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 1 500 представителей правительств, международных финансовых институтов, деловых кругов и инвестиционного сообщества.

В рамках форума также будет организована специализированная выставка проектов и услуг, а в четвертый раз состоится церемония вручения наград IsDB Group Recognition Awards за вклад в развитие экономики и торговли.

Среди спикеров заявлены руководители структур Группы ИБР, включая генерального директора ICIEC и исполняющего обязанности генерального директора ICD Халида Халафаллу, а также генерального директора ITFC Адиба Юсуфа Аль-Ааму. Они обсудят перспективы укрепления инвестиционного и торгового сотрудничества между странами-членами банка.