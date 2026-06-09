Вусал Гасымлы о потенциале банковского сектора тюркских государств

Потенциал банковского сектора тюркских государств оценивается в триллионы долларов.

Об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вусал Гасымлы на Международном финансово-банковском саммите в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"Тюркские государства обладают значительным нереализованным потенциалом в финансово-банковском секторе, который может стать ключевым драйвером экономической интеграции региона.

Совокупный ВВП стран Организация тюркских государств превысил 2,1 триллиона долларов США, что составляет около 3% мировой экономики. При этом средние темпы экономического роста в прошлом году превысили 6%, а отдельные страны показали особенно высокую динамику: Кыргызстан - свыше 11%, Узбекистан - более 7%, Казахстан - свыше 5%.

Совокупный объём банковских активов в регионе приблизился к 1,2 триллионам долларов, однако их доля в мировом масштабе составляет лишь около 0,8%. Это указывает на значительный разрыв между экономическим весом региона и уровнем развития его финансовой системы.

Объем сбережений в странах тюркского мира в прошлом году достиг около 670 миллиардов долларов (2,3% мирового показателя). Разрыв между сбережениями и активами, по его оценке, объясняется несколькими факторами: вывозом части капитала за рубеж, недостаточным развитием внутренних финансовых рынков, а также накоплением средств в суверенных фондах, в том числе в Азербайджане и Казахстане.

Задача состоит в том, чтобы удерживать больше капитала внутри региона и направлять его на развитие стран тюркского мира", - подчеркнул он.

Говоря о странах-участницах отдельно, Гасымлы отметил, что банковский сектор Турции является наиболее развитым: активы превышают 1 триллион долларов, их соотношение к ВВП достигает 95%, а достаточность капитала - более 16%. Доля проблемных кредитов составляет около 2,6%.

Он отметил, что в Казахстане банковские активы достигли 75 миллиардов долларов, при этом сектор активно развивается за счет внедрения цифровых технологий: "В Азербайджане объём банковских активов приблизился к 35 миллиардам долларов, а уровень проблемных кредитов остаётся одним из самых низких в регионе - около 2%".

В Узбекистане, по его словам, продолжается быстрый рост банковского сектора и переход от централизованной модели к рыночным механизмам.