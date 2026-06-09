https://news.day.az/economy/1840310.html Финтех-организации Азербайджана и Центральной Азии укрепляют партнерство Между Ассоциацией финтеха Азербайджана и Ассоциацией финтеха Центральной Азии подписан меморандум о сотрудничестве. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония подписания состоялась в рамках Международного саммита по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.
Финтех-организации Азербайджана и Центральной Азии укрепляют партнерство
Между Ассоциацией финтеха Азербайджана и Ассоциацией финтеха Центральной Азии подписан меморандум о сотрудничестве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония подписания состоялась в рамках Международного саммита по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку.
Меморандум направлен на развитие экосистемы финансовых технологий в регионе, внедрение инновационных решений и усиление взаимного обмена опытом. Данное партнерство внесет вклад в расширение географии цифровых финансовых услуг и создание новых бизнес-возможностей как в Азербайджане, так и в странах Центральной Азии.
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