Персидский залив проснулся в другой реальности

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о последней ситуации в Персидском заливе.

Иранская война стала для Персидского залива не просто очередным региональным кризисом. Она стала жестким аудитом всей системы безопасности, финансовой устойчивости, энергетической логистики и внешнеполитических иллюзий, на которых арабские монархии строили свою стратегию последние десятилетия.

До этой войны регион жил в привычной формуле: американская военная мощь обеспечивает стратегический щит, нефтегазовые доходы питают суверенные фонды, Китай покупает энергоресурсы, Европа ищет инвестиции, а Иран остается опасным, но управляемым источником давления. Теперь эта формула разрушена.

28 февраля 2026 года США и Израиль нанесли удары по Ирану. После этого Тегеран ответил не только по Израилю и американским объектам, но и по инфраструктуре стран Персидского залива. Именно этот момент стал психологическим переломом: война, которую многие в Эр-Рияде, Абу-Даби, Дохе и Манаме воспринимали как столкновение между Вашингтоном, Тель-Авивом и Тегераном, внезапно вошла в их аэропорты, порты, энергетические узлы, гостиничные зоны и инвестиционные модели. Council on Foreign Relations фиксирует, что после ударов США и Израиля Иран атаковал американские военные объекты в регионе, Израиль, а также энергетическую и гражданскую инфраструктуру в странах Персидского залива.

Главный вывод, который сейчас делают элиты ССАГПЗ, предельно неприятен: Иран можно ослабить, можно наказать, можно разрушить часть его военного потенциала, можно отодвинуть его ядерную программу назад, но нельзя просто выключить Иран из географии, демографии, энергетики и политики региона. Тегеран не исчезает после ударов. Он отвечает. И отвечает там, где арабские монархии считали себя максимально защищенными.

Говорить, что Иран "выиграл войну", нужно очень осторожно. В классическом военном смысле Тегеран понес колоссальный ущерб. Его военная инфраструктура была поражена. Командные цепочки получили тяжелый удар. Ядерная программа была серьезно отброшена назад. Значительная часть обычных вооруженных сил оказалась уязвимой перед высокоточным оружием США и Израиля.

Но современная война редко измеряется только количеством разрушенных объектов. Она измеряется способностью государства сохранить управляемость, не допустить смены режима, удержать внутреннюю вертикаль, сохранить возможность наносить ответный ущерб и навязать противнику политическую цену продолжения конфликта.

Именно здесь Иран добился того, что в Тегеране уже называют стратегической стойкостью. CSIS отмечал, что США и Израиль добились значительных военных результатов, но более амбициозные цели не были достигнуты: смены режима не произошло, а Иран, несмотря на ослабление, поднял цену войны для США и их союзников.

Это и есть главный сигнал для Персидского залива. Иран не показал непобедимость. Он показал нечто более важное - способность выживать под ударом и превращать собственную уязвимость в чужую проблему.

Для государств ССАГПЗ это хуже, чем классическая победа Ирана. Победителя можно попытаться сдерживать дипломатией, сделками, балансом сил. А вот ослабленный, травмированный, но не сломленный Иран - это источник долгосрочной асимметричной угрозы. Он может действовать не как держава, стремящаяся к стабильному статусу, а как государство, которое считает себя вправе мстить, давить, торговаться и шантажировать, используя ракеты, беспилотники, морские риски, региональные сети влияния и энергетические chokepoints.

Персидский залив всегда знал цену Ормузского пролива. Но одно дело - знать это в докладах, стратегических играх и сценарных моделях. Другое - увидеть, как блокировка или резкое сжатие трафика через Ормуз мгновенно превращает региональный конфликт в глобальный энергетический кризис.

По данным Управления энергетической информации США, в 2024 году через Ормузский пролив проходило в среднем около 20 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки - примерно 20 процентов мирового потребления жидких углеводородов. Это не просто транспортный маршрут. Это клапан мировой инфляции, страховая премия для рынков, нервная система азиатской промышленности и финансовый рычаг, который мгновенно ощущают Токио, Сеул, Пекин, Мумбаи, Сингапур, Лондон и Франкфурт.

Когда война ударила по Ормузу, рынок получил именно тот шок, которого боялся десятилетиями. Международное энергетическое агентство 11 марта 2026 года объявило о крупнейшем в истории согласованном выпуске нефти из аварийных резервов: 32 страны-члена IEA решили вывести на рынок 400 млн баррелей для стабилизации ситуации. Это была не обычная антикризисная мера. Это был сигнал, что мировой рынок столкнулся не с временной паникой, а с системным разрывом.

К концу мая нефть продолжала реагировать на каждый эпизод эскалации. Reuters 27 мая зафиксировал, что Brent снижался до 98,16 доллара за баррель после предыдущего скачка на 4 процента, а WTI - до 92,23 доллара, поскольку трейдеры следили за переговорами США и Ирана и перспективой открытия Ормуза. То есть даже частичная надежда на дипломатию стала фактором цены, а не только политической риторики.

Для стран Персидского залива это означает одно: нефть остается источником силы, но одновременно превращается в источник уязвимости. Чем богаче страна за счет экспорта углеводородов, тем болезненнее для нее сбой в морской логистике.

Государства Персидского залива десятилетиями покупали не просто американское оружие. Они покупали уверенность. Patriot, THAAD, истребители, радиолокационные системы, интегрированные командные центры, разведывательные контуры, военные базы - все это было частью одной большой сделки: арабские монархии размещают американскую военную инфраструктуру, покупают американские системы и поддерживают стратегическое партнерство, а США гарантируют им безопасность.

Но война показала пределы этой сделки. Американское военное присутствие огромно. В Бахрейне размещается штаб Пятого флота США. Катарская база Аль-Удейд является передовым штабом Центрального командования США и крупнейшей американской базой на Ближнем Востоке, где размещаются около 10 тысяч военнослужащих. В Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии также находятся важные американские объекты и системы противоракетной обороны.

Но именно эта инфраструктура стала не только гарантией, но и мишенью. Иранская логика была предельно ясной: если с территории или при участии американских объектов ведется война против Ирана, то такие объекты и их окружение становятся частью театра военных действий.

Это резко меняет психологию безопасности. Раньше американская база воспринималась как страховой полис. Теперь она воспринимается и как актив, и как риск. Для монархий Персидского залива это означает переход от старой модели зависимости к новой модели условного партнерства: США остаются главным военным партнером, но больше не получают автоматического политического карт-бланша.

Вашингтон сохранит ключевую роль в ПВО, ПРО, разведке, морской безопасности и военной логистике. Но каждое будущее требование о пролете, доступе к базе, использовании инфраструктуры или дипломатическом прикрытии операции будет рассматриваться через призму цены. Цена теперь измеряется не только отношениями с США, но и риском удара по Дохе, Дубаю, Манаме, Эль-Кувейту, Эр-Рияду или нефтяной инфраструктуре Восточной провинции.

Главный удар войны пришелся не только по нефтяным потокам, но и по финансовому образу Персидского залива. За последние двадцать лет регион продавал миру образ стабильности: безопасные аэропорты, сверхсовременные города, нейтральные финансовые площадки, предсказуемые инвестиционные правила, гигантские суверенные фонды, долгосрочные мегапроекты.

Теперь этот образ получил трещину.

Reuters пишет, что ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман в 2025 году имели около 4 трлн долларов государственных внешних активов, включая официальные резервы и суверенные фонды. Эти ресурсы десятилетиями формировали так называемый "Gulf put" - негласную уверенность глобальных рынков в том, что капитал Персидского залива всегда придет на помощь крупным сделкам, активам, инфраструктуре, спорту, недвижимости, private equity и венчурным проектам.

Но война меняет приоритеты. Если Ормуз остается ограниченным, экспортные доходы падают. Reuters со ссылкой на расчеты IIF приводит стрессовый сценарий: шестимесячный сбой потоков через Ормуз при цене 100 долларов за баррель и частичном обходе через трубопроводы может означать до 183 млрд долларов потерянной выручки. Расходы на восстановление энергетической инфраструктуры в регионе оцениваются до 58 млрд долларов, а трансграничные финансовые оттоки из региона могут упасть примерно на треть - до 245 млрд долларов в 2026 году.

Это не обрушение богатства. Это перераспределение внимания. Суверенные фонды не исчезнут, ADIA, QIA, PIF, Mubadala и другие структуры останутся крупнейшими игроками мирового капитала. Но теперь каждая новая внешняя покупка будет конкурировать с внутренними потребностями: защита инфраструктуры, восстановление объектов, страхование рисков, строительство обходных маршрутов, локализация оборонного производства, продовольственная безопасность, киберустойчивость, резервы ликвидности.

Гламурный Персидский залив уступает место оборонному Персидскому заливу. Это уже другая экономическая модель.

Мир и до этой войны входил в новую эпоху милитаризации. По данным SIPRI, глобальные военные расходы в 2024 году выросли на 9,4 процента в реальном выражении и достигли 2,718 трлн долларов - рекордного уровня за всю историю наблюдений. США потратили 997 млрд долларов, Китай - около 314 млрд долларов.

На этом фоне Иран выглядит не гигантом, а сравнительно ограниченной военной экономикой. По базе Всемирного банка, основанной на данных SIPRI, военные расходы Ирана в 2024 году составляли около 7,89 млрд долларов. IMF в апрельском World Economic Outlook оценивал номинальный ВВП Ирана в 2026 году примерно в 300,29 млрд долларов.

И вот именно эта страна, десятилетиями живущая под санкциями, сумела поставить под давление государства, которые закупали самые дорогие системы вооружений мира. Это не означает, что американские и западные системы бесполезны. Наоборот, без них ущерб был бы намного выше. Но война показала, что даже сложная архитектура ПВО и ПРО не дает стерильной безопасности, когда противник использует насыщение, дроны, баллистические ракеты, ложные цели, морские угрозы, киберсредства и политическую неопределенность.

Для ССАГПЗ это означает смену оборонной философии. Им придется инвестировать не только в закупку платформ, но и в эшелонированную оборону, интеграцию датчиков, локальное производство боеприпасов, ремонтную автономию, защищенные энергосети, резервирование портов, распределенные командные центры, защиту НПЗ, кибербезопасность, гражданскую оборону и страхование критической инфраструктуры.

Покупка дорогого оружия больше не равна безопасности. Безопасность теперь означает устойчивость всей системы.

После этой войны государства Персидского залива не "уйдут к Китаю". Такая формула слишком примитивна. Китай не способен заменить США в военной архитектуре региона. Пекин не имеет сопоставимой сети баз, боевого опыта, систем ПРО и логистики в Персидском заливе.

Но Китай уже стал незаменимой экономической страховкой. Он крупнейший торговый партнер ССАГПЗ. В 2020 году Китай заменил ЕС в этом качестве; в 2023 году экспорт стран Залива в Китай составлял около 173 млрд долларов, а импорт из Китая - около 129 млрд долларов. Для нефтегазовых монархий это не абстрактная статистика. Это рынок сбыта, технологический поставщик, индустриальный партнер и дипломатический канал.

Китайское посредничество в саудовско-иранском сближении 2023 года теперь выглядит не эпизодом, а прецедентом. Официальное трехстороннее заявление Китая, Саудовской Аравии и Ирана фиксировало переговоры 6-10 марта 2023 года в Пекине и договоренность о восстановлении дипломатических отношений между Эр-Риядом и Тегераном.

Та дипломатическая конструкция не умерла. Напротив, война сделала ее более актуальной. Саудовская Аравия и Иран могут ненавидеть друг друга, конкурировать, подозревать, давить и вести опосредованную борьбу. Но они уже знают цену полной потери каналов связи. Пекин дал им не мир, а механизм управления враждой. После войны этот механизм будет востребован еще сильнее.

Россия для Персидского залива не является гарантом безопасности. Но она остается фактором энергетического баланса, особенно через OPEC+, ценовую координацию, экспортные потоки, связи с Ираном и способность влиять на глобальную нефтяную психологию.

Для Эр-Рияда, Абу-Даби и Дохи разрыв с Москвой был бы стратегически бессмысленным. Они могут конкурировать с Россией, торговаться с ней, не доверять ей, но не могут игнорировать ее. После войны это особенно очевидно: когда Ормуз становится зоной риска, любая альтернативная нефть, любой маршрут, любой баррель вне Персидского залива приобретает новую политическую стоимость.

Именно поэтому регион продолжит многовекторность. США - безопасность. Китай - рынок и индустриальный партнер. Россия - энергетический фактор. Индия - растущий потребитель. Европа - капитал, технологии и регуляторное пространство. Турция - логистика, оборонная промышленность и региональная политика. Это не хаос. Это рациональная стратегия малых и средних государств, которые слишком богаты, чтобы быть вассалами, и слишком уязвимы, чтобы быть авантюристами.

С одной стороны, его военные технологии, разведка, опыт противоракетной обороны, киберсредства и оперативные возможности очевидно ценны. С другой стороны, его роль в региональной войне делает нормализацию с ним еще более сложной для арабской общественности.

Президент США пытается встроить расширение Авраамовых соглашений в послевоенную архитектуру. Reuters сообщал, что Трамп связывал иранское урегулирование с подключением новых стран к Авраамовым соглашениям. Но такая постановка вопроса плохо понимает политическую реальность региона.

Саудовская Аравия не может нормализовать отношения с Израилем как техническую сделку между элитами. Для Эр-Рияда это вопрос статуса в исламском мире, внутренней легитимности, палестинского вопроса и конкуренции за моральное лидерство. Без убедительного и необратимого политического трека к палестинской государственности нормализация останется дипломатическим миражом, даже если американские советники будут называть ее "историческим шансом".

После войны Израиль стал для части арабских элит военным партнером по необходимости, но не политическим партнером по доверию. Это принципиальная разница.

Одна из ошибок западного и израильского стратегического мышления состоит в убеждении, что удар по центру автоматически парализует периферию. Иранская модель влияния устроена сложнее. Она не является единой вертикалью, где каждое движение зависит от приказа из Тегерана. Это сеть политических, идеологических, военных, финансовых и социальных связей, адаптированная к давлению.

"Хезболла" понесла серьезные потери, но не исчезла. Хуситы остаются фактором давления на морскую безопасность. Иракские шиитские структуры сохраняют собственную политическую автономию и одновременно каналы с Ираном. Сирийско-ливанское направление остается нестабильным. Йеменское направление остается опасным. Даже если Тегеран временно ослаблен, его региональная сеть не демонтирована.

Именно это делает послевоенный Иран особенно сложным. Сильный Иран с понятной стратегией можно сдерживать классическим балансом сил. Слабый, травмированный Иран с сохраненными сетями влияния может быть менее предсказуемым. Он может использовать не прямую эскалацию, а дозированное давление: атаки низкой интенсивности, кибероперации, удары по логистике, угрозы танкерам, политическое влияние в Ираке, активизацию союзных структур.

Для стран Залива это означает, что мирный договор или прекращение огня с Ираном не равны прекращению угрозы. Это только смена формы риска.

После всего, что произошло, ССАГПЗ не будут романтизировать Иран. В регионе слишком хорошо понимают природу иранской политики, идеологию Корпуса стражей исламской революции, инструменты давления и цену прокси-войн. Но именно поэтому они будут искать с Тегераном каналы управления конфликтом.

Это не дружба. Это не примирение. Это не доверие. Это холодный реализм.

Иран находится на северном берегу Персидского залива. У него более 90 млн населения, колоссальные энергетические ресурсы, историческая государственность, развитая инженерная школа, ракетная программа, опыт санкционного выживания и способность действовать в серых зонах. Его невозможно переселить, отменить или растворить. С ним можно либо воевать, либо договариваться о правилах минимальной предсказуемости.

Для Саудовской Аравии особенно важен вопрос: что хуже - опасный, но управляемый Иран или разрушенный Иран с расползающимся оружием, фрагментированной властью, неконтролируемыми провинциями, беженцами, наркотрафиком, радикальными группами и десятками вооруженных центров? Ответ очевиден. Хаос на северном берегу Персидского залива не нужен никому.

Поэтому новая линия Эр-Рияда, Абу-Даби, Дохи и Кувейта будет прагматичной: сдерживать Иран, вооружаться против Ирана, торговаться с Ираном, держать каналы связи с Ираном и не позволять внешним игрокам втягивать регион в войну без учета интересов самих стран Залива.

Ответом на войну не станет резкая смена лагеря. ССАГПЗ не откажется от США. Не бросится в объятия Китая. Не станет союзником России. Не признает Иран добрым соседом. Не превратит Израиль в нормального политического партнера без цены по палестинскому вопросу.

Ответ будет другим: регион станет более расчетливым, более условным, более автономным и более эгоистичным.

Это слово здесь не оскорбление. В международной политике эгоизм государства - это способность ставить собственную безопасность выше чужих идеологических схем. Персидский залив слишком долго жил в чужих стратегических языках: американское сдерживание, израильская угроза, иранская "ось сопротивления", китайская взаимная выгода, российский энергетический баланс, европейская нормативность. Теперь регион будет переводить все эти языки на один собственный вопрос: сколько это стоит нам?

Сколько стоит американская операция, если после нее иранские ракеты летят по нашим городам? Сколько стоит нормализация с Израилем, если она взрывает общественное мнение? Сколько стоит конфликт с Китаем, если Китай покупает нашу нефть и строит наши промышленные цепочки? Сколько стоит разрыв с Россией, если энергетический рынок требует координации? Сколько стоит попытка уничтожить Иран, если вместо Исламской Республики можно получить хаотическую геополитическую воронку?

Именно так выглядит новая рациональность Персидского залива.

Иранская война не сделала Иран сверхдержавой. Она не сделала США слабыми. Она не уничтожила Израильскую военную модель. Она не обрушила богатство арабских монархий. Но она сделала нечто более глубокое: сорвала слой политического лака с региональной архитектуры.

Выяснилось, что американская мощь огромна, но не всегда рассудительна. Израильская сила эффективна, но политически чувствительна. Иран слабее, чем хочет казаться, но устойчивее, чем надеялись его враги. Суверенные фонды колоссальны, но зависят от маршрутов, портов, страховых ставок и ощущения безопасности. Ормуз - не просто пролив, а рычаг мировой инфляции. А государства Персидского залива - не пассивные клиенты Вашингтона, а игроки, которые после этой войны будут гораздо жестче торговаться за каждое решение.

Регион вступает в эпоху вооруженной многовекторности. В ней безопасность покупается не одним союзом, а сетью страховок. В ней дипломатия с врагом не отменяет закупку оружия у союзника. В ней Китай нужен для рынка, США - для ПВО, Россия - для энергетического баланса, Европа - для капитала и технологий, а Иран - как проблема, которую нужно не уничтожить, а удерживать в управляемых рамках.

Персидский залив понял главное: чужой зонтик безопасности может прикрыть от части дождя, но не спасает от бури, если буря начинается у твоих собственных берегов.