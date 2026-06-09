Символ дружбы Казахстана и Азербайджана в центре Астаны

Памятный знак "Дружба народов" в Астане напоминает о дружественных связях Казахстана и Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, архитектурный объект посвящен открытию улицы, названной в честь Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Соответствующая надпись размещена на памятной табличке на трех языках - казахском, азербайджанском и русском.

Церемония открытия улицы Гейдара Алиева состоялась в центре Астаны 10 апреля 2023 года при участии Президентов Азербайджана и Казахстана Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева.

Улица Гейдара Алиева расположена в районе Есиль - одном из современных административно-деловых районов столицы Казахстана. Ее протяженность составляет 1400 метров. Сегодня она является частью городской среды Астаны и одним из памятных мест, связанных с азербайджано-казахстанскими отношениями.

Памятный знак "Дружба народов" стал частью пространства улицы Гейдара Алиева. В архитектурном решении памятного знака отражены общность тюркских корней, близость культурных ценностей.

Объект напоминает жителям и гостям столицы Казахстана о взаимном уважении и дружбе между двумя братскими народами.