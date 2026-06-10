https://news.day.az/society/1840453.html К поезду Баку–Тбилиси–Баку добавят дополнительные вагоны К поезду по маршруту Баку-Тбилиси-Баку будут добавлены дополнительные вагоны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО Азербайджанские железные дороги (ADY).
К поезду Баку–Тбилиси–Баку добавят дополнительные вагоны
К поезду по маршруту Баку-Тбилиси-Баку будут добавлены дополнительные вагоны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО Азербайджанские железные дороги (ADY).
Отмечается, что в связи с ростом спроса на железнодорожные перевозки в летний сезон с 11 июня к поездам, отправляющимся из Баку, а с 12 июня - из Тбилиси, будут добавлены дополнительные вагоны, что позволит перевезти больше пассажиров.
Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY и через мобильное приложение "ADY Mobile".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре