К поезду Баку–Тбилиси–Баку добавят дополнительные вагоны

К поезду по маршруту Баку-Тбилиси-Баку будут добавлены дополнительные вагоны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО Азербайджанские железные дороги (ADY).

Отмечается, что в связи с ростом спроса на железнодорожные перевозки в летний сезон с 11 июня к поездам, отправляющимся из Баку, а с 12 июня - из Тбилиси, будут добавлены дополнительные вагоны, что позволит перевезти больше пассажиров.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте ADY и через мобильное приложение "ADY Mobile".