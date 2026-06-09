Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения

Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Греческой Республики в Азербайджане Марией Папаконстантину.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития системы здравоохранения, медицинского образования, подготовки квалифицированных кадров, цифровых решений в сфере здравоохранения, а также возможностей сотрудничества в области общественного здравоохранения.

Теймур Мусаев проинформировал о проводимых в стране реформах в сфере здравоохранения, мерах по улучшению доступа населения к медицинским услугам, работах по цифровизации здравоохранения и модернизации инфраструктуры отрасли.

Посол поблагодарила за оказанное гостеприимство и отметила, что Греция придает большое значение развитию сотрудничества с Азербайджаном в сфере здравоохранения. Она подчеркнула наличие взаимной заинтересованности в дальнейшем расширении связей между профильными учреждениями двух стран.

Встреча продолжилась обменом мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.