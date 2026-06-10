https://news.day.az/world/1840559.html США ночью ударили по 20 объектам в Иране Вооруженные силы США в ходе атаки на Иран ночью в среду нанесли удары по 20 целям. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника высокого ранга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Собеседник канала не привел подробностей, но подчеркнул, что военные готовы ответить, если Иран решится контратаковать.
США ночью ударили по 20 объектам в Иране
Вооруженные силы США в ходе атаки на Иран ночью в среду нанесли удары по 20 целям. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на американского чиновника высокого ранга, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Собеседник канала не привел подробностей, но подчеркнул, что военные готовы ответить, если Иран решится контратаковать.
Ранее мы писали, что США отразили атаку Ирана.
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