Названы лучшие отели мира

Отель GH Universal в Бандунге, Индонезия, назван лучшим в мире по версии рейтинга Travelers' Choice Awards 2026: Best of the Best Hotels. Топ был составлен на основе отзывов на сайте сервиса по планированию путешествий Tripadvisor, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что пятизвездочная гостиница может предложить гостям большой внутренний двор и бассейн, расслабляющий спа-центр, фитнес-центр, круглосуточный ресторан и единственный в Индонезии роскошный отель для домашних животных GH Universal Pet Inn. Второе место досталось отелю Colline de France в бразильском муниципалитете Грамаду - в прошлом году он занимал лидирующую позицию. На третьей строчке расположилась гостиница Sporting Family Hospitality в итальянской коммуне Ливиньо.

В десятку лучших также попали Royal Lancaster London в Лондоне, FivePine Lodge and Spa в американском Орегоне, La Siesta Hoi An Resort & Spa в Хойане, Abigail's Hotel в канадском городе Виктория, Bucuti & Tara Beach Resort Aruba на пляже Игл-Бич в Арубе, Hotel Moments Budapest в Будапеште и La Sinfonía del Rey Hotel & Spa в Ханойе.