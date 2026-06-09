https://news.day.az/sport/1840304.html Два азербайджанских гребца поборются за медали в Пловдиве Азербайджанские гребцы Зия Мамедзаде и Нурлан Пашаев поборются за медали на престижной международной регате в болгарском Пловдиве. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования по академической гребле пройдут 12-14 июня. Нашу страну на турнире представят два спортсмена - Зия Мамедзаде и Нурлан Пашаев.
Два азербайджанских гребца поборются за медали в Пловдиве
Азербайджанские гребцы Зия Мамедзаде и Нурлан Пашаев поборются за медали на престижной международной регате в болгарском Пловдиве.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования по академической гребле пройдут 12-14 июня.
Нашу страну на турнире представят два спортсмена - Зия Мамедзаде и Нурлан Пашаев.
Оба гребца выступят в соревнованиях среди легковесов и будут бороться за места на пьедестале.
Отметим, что регата в Пловдиве соберет сильных спортсменов из разных стран и станет одним из заметных международных стартов сезона.
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