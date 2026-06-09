Автономная станция радиомониторинга заработала в Кяльбаджаре

В Кяльбаджаре установлена и введена в эксплуатацию автономная станция радиомониторинга (СРМ) на солнечных панелях.

Как сообщили Day.Az в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, станция оснащена радиоприемным оборудованием типа SDR (программно-определяемый радиоприемник).

Отмечено, что обеспечено проведение дистанционного оперативного мониторинга радиовещания, а также спектра радиочастот в городе Кяльбаджар и прилегающих территориях. Вновь созданная инфраструктура позволяет осуществлять процессы радиомониторинга более гибко и эффективно.

Технические возможности автономной СРМ создают условия для дистанционного подключения к станции в любое время суток, отслеживания загруженности спектра в режиме реального времени, анализа результатов измерений и удаленного управления процессами радиоконтроля.

На станции проведены работы по модернизации, установлена система видеонаблюдения. Также внедрена функция управления, позволяющая дистанционно включать и отключать оборудование.

Отмечается, что Управлением государственных радиочастот в рамках "I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" обеспечено создание автономных СРМ в Шуше, Лачине, Зангилане, Агдаме и Кяльбаджаре.

На освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по радиомониторингу, измерениям, техническому контролю и визуальному осмотру.