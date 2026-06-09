Новые рекорды в платежной экосистеме Азербайджана

В платежной экосистеме Азербайджана в последние годы зафиксирован резкий и динамичный рост.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил старший инженер по программному обеспечению/администратор платежных систем Центрального банка Азербайджанской Республики Тофиг Аджыргаев на проходящем в Баку Международном саммите финансов и банковского дела.

По его словам, в платежной экосистеме страны в последние годы наблюдается резкий и динамичный рост. Так, количество обрабатываемых в системе операций за последние пять лет увеличилось в 86 раз, поднявшись примерно со 116 тысяч до 10 миллионов. Параллельно с этим сумма оборота продемонстрировала рост в 9,3 раза, увеличившись с 281 миллиона манатов до 2,6 миллиарда манатов.

Т. Аджыргаев отметил, что в период с 2021 по 2024 год темпы роста носили стабильный и последовательный характер, каждые два года наблюдалось удвоение показателей. Однако 2025 год стал переломным моментом в этой сфере: "В 2025 году количество операций увеличилось более чем в 12 раз по сравнению с 2024 годом. Главной причиной такого скачка стало то, что обработка переводов P2P теперь организована в том числе и через операционную систему iOS".

Официальный представитель Центробанка коснулся и показателей текущего года, подчеркнув, что в 2026 году восходящая линия продолжается: "Если в январе текущего года было проведено 2,1 миллиона операций на сумму 312 миллионов манатов, то в апреле эти цифры резко возросли, достигнув 9,8 миллиона операций на сумму 940 миллионов манатов. Таким образом, всего за четыре месяца зафиксирован рост количества операций в 4,6 раза, а общей суммы - в 3 раза.

Для сравнения отмечу, что общая сумма, обработанная за первые четыре месяца 2026 года (2,23 миллиарда манатов), уже составляет 85% от всего годового объема за 2025 год. А в апреле были побиты новые месячные рекорды как по количеству операций, так и по их сумме".