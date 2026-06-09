Очередной мощный выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке

Очередной мощный выброс пепла прошёл на вулкане Шивелуч на Камчатке, жители окрестных населенных пунктов готовятся к новому пеплопаду.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем данные кадры: