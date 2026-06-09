https://news.day.az/world/1840249.html Очередной мощный выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - ВИДЕО Очередной мощный выброс пепла прошёл на вулкане Шивелуч на Камчатке, жители окрестных населенных пунктов готовятся к новому пеплопаду. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем данные кадры:
Очередной мощный выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке - ВИДЕО
Очередной мощный выброс пепла прошёл на вулкане Шивелуч на Камчатке, жители окрестных населенных пунктов готовятся к новому пеплопаду.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем данные кадры:
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