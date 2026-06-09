Азербайджан намерен удвоить объем ИКТ-сектора к 2030 году

Азербайджан планирует удвоить объём ИКТ-сектора и увеличить экспорт до 1 млрд долларов к 2030 году.

Об этом заявил председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Фарид Османов на Международном саммите по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

По его словам, в Азербайджане продолжается развитие цифровой экосистемы, центральным элементом которой является платформа MyGov. Целью является предоставление гражданам проактивных и персонализированных услуг через единую цифровую платформу.

"За последний год число пользователей MyGov увеличилось почти втрое и достигло 2,2 миллиона человек. Количество услуг, предоставляемых через платформу, выросло в 11 раз, а объем доступной информации - в два раза.

В рамках цифровой повестки Азербайджана до 2030 года планируется удвоение объема ИКТ-сектора страны с текущего уровня около 2,3 миллиарда долларов, а также увеличение экспортного потенциала ИКТ с 145 миллионов до 1 миллиарда долларов в год", - сказал он.

По словам Ф.Османова, совместно с Центральным банком и другими структурами завершается работа над крупным законодательным пакетом, направленным на развитие венчурных фондов, краудфандинга, технопарков, а также упрощение привлечения высококвалифицированных специалистов в страну.

Ожидается, что новые законодательные инициативы создадут условия для ускоренного развития ИКТ и финансового сектора Азербайджана.