https://news.day.az/economy/1840226.html Ассоциация банков Азербайджана и Союз развития розничных сетей подписали меморандум В рамках Международного саммита по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку, подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией банков Азербайджана и Союзом развития розничных сетей, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az. Новость обновляется
Ассоциация банков Азербайджана и Союз развития розничных сетей подписали меморандум
В рамках Международного саммита по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку, подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией банков Азербайджана и Союзом развития розничных сетей, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.
Новость обновляется
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