Ассоциация банков Азербайджана и Союз развития розничных сетей подписали меморандум

В рамках Международного саммита по финансам и банковскому делу, проходящем в Баку, подписан меморандум о взаимопонимании между Ассоциацией банков Азербайджана и Союзом развития розничных сетей, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

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