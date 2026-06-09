Эти лица получают 600 манатов каждый месяц

В Азербайджане лица, усыновившие детей, оставшихся без попечения родителей, получают ежемесячное социальное пособие.

Об этом сообщили Day.Az в Агентстве социальных услуг, действующем при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Так, усыновившие детей получают 240 манатов на каждого ребенка в возрасте от 3 до 18 лет и 600 манатов на каждого ребенка с инвалидностью.

Кроме того, усыновители имеют право на ряд льгот в сферах социального обеспечения, трудовых и налоговых отношений.

Также отмечается, что с начала 2026 года в Азербайджане были усыновлены 70 детей. Из них 34 девочки и 36 мальчиков.

В ведомстве отметили, что для изучения условий жизни детей в приемных семьях проводится мониторинг вплоть до достижения ими 18-летнего возраста. В первый год после усыновления проверки осуществляются ежеквартально, в последующие годы - один раз в год.