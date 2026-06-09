В Азербайджане предупредили незаконно хранящих оружие

8 июня сотрудники полиции изъяли в Баку и ряде районов страны крупную партию оружия и боеприпасов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, были обнаружены и изъяты 5 автоматов, 3 пистолета, 1 граната, 6 ружей, 2 магазина и 100 патронов различного калибра.

В связи с этим Министерство внутренних дел вновь напомнило гражданам о важности добровольной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов в органы полиции.

"Незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы могут стать причиной несчастных случаев, тяжких преступлений и представляют серьезную угрозу для жизни людей. Просим граждан незамедлительно информировать полицию о подобных фактах и содействовать обеспечению общественной безопасности.

Согласно законодательству, лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы в органы полиции, освобождаются от соответствующей ответственности", - говорится в сообщении МВД.