https://news.day.az/society/1840494.html Важная новость для получающих соцвыплаты В январе-мае текущего года населению Азербайджана было выплачено свыше 4,3 млрд манатов по пенсиям, пособиям, стипендиям и адресной государственной социальной помощи. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде соцзащиты.
Важная новость для получающих соцвыплаты
В январе-мае текущего года населению Азербайджана было выплачено свыше 4,3 млрд манатов по пенсиям, пособиям, стипендиям и адресной государственной социальной помощи.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде соцзащиты.
Согласно статистике, это то на 422 млн манатов, или на 10,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее мы сообщали, что граждане Азербайджана смогут получать пенсии, заработную плату и социальные выплаты через любой банк по своему выбору.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре