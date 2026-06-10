Важная новость для получающих соцвыплаты

В январе-мае текущего года населению Азербайджана было выплачено свыше 4,3 млрд манатов по пенсиям, пособиям, стипендиям и адресной государственной социальной помощи.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном фонде соцзащиты.

Согласно статистике, это то на 422 млн манатов, или на 10,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее мы сообщали, что граждане Азербайджана смогут получать пенсии, заработную плату и социальные выплаты через любой банк по своему выбору.