Хорошая новость для получающих соцвыплаты и зарплаты

Граждане Азербайджана смогут получать пенсии, заработную плату и социальные выплаты через любой банк по своему выбору.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил администратор платежных систем Центрального банка Азербайджана Тофик Аджиргаев в ходе выступления на Международном саммите по финансам и банковскому делу 2026, проходящем в Баку.

По его словам, данный проект не будет носить обязательного характера.

"Этот подход позволит гражданам самостоятельно выбирать банк для получения выплат. Предусматривается создание альтернативных возможностей выбора банка для получателей средств. Будут расширены специальные пакеты услуг, предлагаемые банками пенсионерам, в том числе меры стимулирования безналичных расчетов.

На первом этапе через Систему мгновенных платежей будут осуществляться выплаты заработной платы, а на последующих этапах - пенсий и социальных пособий. Это очень масштабный и многопрофильный проект. Между всеми сторонами, участвующими в его интеграции, постоянно ведутся обсуждения", - отметил он.