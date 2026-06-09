Мощный ливень с градом обрушился на Москву

Мощный ливень с градом обрушился на Москву.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Несмотря на ветер с порывами до 14 м/с и грозу, температура воздуха держится на уровне 28-30 градусов.

Представляем вашему вниманию данное видео: