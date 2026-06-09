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Мощный ливень с градом обрушился на Москву - ВИДЕО

Мощный ливень с градом обрушился на Москву. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Несмотря на ветер с порывами до 14 м/с и грозу, температура воздуха держится на уровне 28-30 градусов. Представляем вашему вниманию данное видео: