https://news.day.az/world/1840367.html Мощный ливень с градом обрушился на Москву - ВИДЕО Мощный ливень с градом обрушился на Москву. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Несмотря на ветер с порывами до 14 м/с и грозу, температура воздуха держится на уровне 28-30 градусов. Представляем вашему вниманию данное видео:
Мощный ливень с градом обрушился на Москву - ВИДЕО
Мощный ливень с градом обрушился на Москву.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Несмотря на ветер с порывами до 14 м/с и грозу, температура воздуха держится на уровне 28-30 градусов.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре