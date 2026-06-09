https://news.day.az/society/1840195.html В некоторых частях Баку не будет газа В поселках Маштага и Савалан Сабунчинского района Баку завтра возникнут перебои в газоснабжении. Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз". Согласно информации, ограничения будут введены в рамках ремонтно-монтажных работ.
В некоторых частях Баку не будет газа
В поселках Маштага и Савалан Сабунчинского района Баку завтра возникнут перебои в газоснабжении.
Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз".
Согласно информации, ограничения будут введены в рамках ремонтно-монтажных работ.
"Во вторник, 9 июня, с 09:30 и до завершения работ в газоснабжении поселков Маштага и Савалан Сабунчинского района возникнут кратковременные перебои", - говорится в сообщении.
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