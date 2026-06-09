В некоторых частях Баку не будет газа

В поселках Маштага и Савалан Сабунчинского района Баку завтра возникнут перебои в газоснабжении.

Об этом сообщили Day.Az в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, ограничения будут введены в рамках ремонтно-монтажных работ.

"Во вторник, 9 июня, с 09:30 и до завершения работ в газоснабжении поселков Маштага и Савалан Сабунчинского района возникнут кратковременные перебои", - говорится в сообщении.