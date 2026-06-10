Протестующие заблокировали подъезды к стадиону открытия ЧМ-2026

За два дня до старта чемпионата мира по футболу 2026 года в Мехико вспыхнули массовые протесты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, тысячи демонстрантов перекрыли подъезды к стадиону "Ацтека", где 11 июня должны пройти церемония открытия турнира и первый матч мирового первенства.

Акции протеста организованы профсоюзом работников образования. Участники требуют повышения заработной платы и отмены действующего закона о пенсионной реформе.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум назвала происходящее "провокацией". При этом глава государства заявила, что власти пока не планируют привлекать полицию для разгона протестующих.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Матч открытия турнира состоится 11 июня на стадионе Стадион Ацтека.