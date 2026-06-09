https://news.day.az/world/1840320.html В Подмосковье взорвали автомобиль генерала - ВИДЕО В Подмосковье при взрыве автомобиля погиб высокопоставленный российский военный. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошёл в Балашихе. Отмечается, что погибший имел звание генерал-лейтенанта. Взрывное устройство, по предварительным данным, находилось в автомобиле BMW.
В Подмосковье взорвали автомобиль генерала - ВИДЕО
В Подмосковье при взрыве автомобиля погиб высокопоставленный российский военный.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошёл в Балашихе.
Отмечается, что погибший имел звание генерал-лейтенанта.
Взрывное устройство, по предварительным данным, находилось в автомобиле BMW. Детонация произошла во время движения машины.
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