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В Подмосковье взорвали автомобиль генерала - ВИДЕО

В Подмосковье при взрыве автомобиля погиб высокопоставленный российский военный. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошёл в Балашихе. Отмечается, что погибший имел звание генерал-лейтенанта. Взрывное устройство, по предварительным данным, находилось в автомобиле BMW.