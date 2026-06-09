В Подмосковье взорвали автомобиль генерала

В Подмосковье при взрыве автомобиля погиб высокопоставленный российский военный.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, инцидент произошёл в Балашихе.

Отмечается, что погибший имел звание генерал-лейтенанта.

Взрывное устройство, по предварительным данным, находилось в автомобиле BMW. Детонация произошла во время движения машины.