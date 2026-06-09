Обнаружены тела двух азербайджанцев, погибших в Азовском море

В ходе поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела двух азербайджанцев, погибших в результате атаки дронов на грузовые суда в Азовском море.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"В ходе поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела Гисмета Алиева 1969 года рождения и Фуада Оруджова 1981 года рождения. После завершения необходимых процедур тела четырех обнаруженных граждан Азербайджана, а также двое наших граждан, сопровождающих их в городе Ейск, в ближайшие дни будут отправлены на родину", - сообщили в МИД.

Напомним, что в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря два грузовых судна "Натра" и "Циркон" подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В состав экипажей этих двух судов входили 25 граждан Азербайджана, пять из них погибли.

Ранее стало известно, что получившие ранения в Азовском море азербайджанцы выписаны из больницы.