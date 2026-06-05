МИД Азербайджана принимает меры после трагедии в Азовском море

Министерство иностранных дел Азербайджана принимает меры после трагедии в Азовском море, после которой погибли 5 граждан Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ в связи с атакой на суда с гражданами Азербайджана в Азовском море.

"Сегодня в ночные часы были осуществлены атаки беспилотников на два иностранных грузовых судна, в экипажах которых в общей сложности находились 25 граждан Азербайджана. Хотели бы отметить, что указанные суда не принадлежат Азербайджанскому государству.

В результате атаки, по информации, полученной от российской стороны, погибли 5 наших граждан, еще 3 человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Ейска", - сказал он.

По его словам, в настоящее время по данному вопросу Министерство иностранных дел осуществляет координацию с соответствующими государственными структурами Азербайджана, дипломатическими представительствами нашей страны, а также компетентными органами соответствующих государств.

"Несколько сотрудников нашего посольства в России направились на место происшествия. Ситуация с нашими гражданами, вопросы их возвращения на родину и оказания необходимой консульской поддержки находятся под постоянным контролем.

Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что два судна с азербайджанскими моряками атакованы беспилотниками в Азовском море.