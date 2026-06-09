Получившие ранения в Азовском море азербайджанцы выписаны из больницы

Шесть граждан Азербайджана, которые пострадали в результате атаки дронов на два суда в Таганрогском заливе Азовского моря, выписаны из больницы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Напомним, что в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря два грузовых судна "Натра" и "Циркон" подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. В состав экипажей этих двух судов входили 25 граждан Азербайджана, пять из них погибли.

Шестеро пострадавших были госпитализированы в медучреждения в средней степени тяжести.