https://news.day.az/sport/1840536.html Подвесная камера рухнула в метре от оператора во время матча - ВИДЕО Подвесная камера рухнула в метре от оператора во время товарищеского футбольного матча между Венгрией с Казахстаном, сообщает Telegram-канал "Звезда", передает Day.Az. Камера пролетела около 20 метров. Оператор отодвинулся в сторону и продолжил снимать. Игра возобновилась через несколько минут. Венгрия обыграла Казахстан со счетом 3:1.
Подвесная камера рухнула в метре от оператора во время матча - ВИДЕО
Подвесная камера рухнула в метре от оператора во время товарищеского футбольного матча между Венгрией с Казахстаном, сообщает Telegram-канал "Звезда", передает Day.Az.
Камера пролетела около 20 метров. Оператор отодвинулся в сторону и продолжил снимать. Игра возобновилась через несколько минут. Венгрия обыграла Казахстан со счетом 3:1. Обе сборные не сыграют на чемпионате мира.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.
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