Подвесная камера рухнула в метре от оператора во время матча

Подвесная камера рухнула в метре от оператора во время товарищеского футбольного матча между Венгрией с Казахстаном, сообщает Telegram-канал "Звезда", передает Day.Az.

Камера пролетела около 20 метров. Оператор отодвинулся в сторону и продолжил снимать. Игра возобновилась через несколько минут. Венгрия обыграла Казахстан со счетом 3:1. Обе сборные не сыграют на чемпионате мира.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.