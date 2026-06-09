Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,61 доллара США, или 0,61%, и составила 100,09 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,66 доллара США, или 0,68%, и составила 97,67 доллара США за баррель.

Цена сырой нефти марки URALS выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,13 доллара США, или 0,18%, и достигла 72,81 доллара США за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,82 доллара США, или 0,84%, и достигла 98,66 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.